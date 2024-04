Ghali alla Mecca per il Ramadan, il rapper pellegrino nella foto sui social

(Adnkronos) – Tunica bianca senza cuciture, come fosse una toga, sguardo basso e mani rivolte verso l’alto in segno di preghiera. Ghali, come milioni di musulmani, si è recato alla Mecca in Arabia Saudita per il tradizionale pellegrinaggio nei luoghi santi dell’Islam durante il mese di digiuno. Il rapper milanese ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto di lui in primo piano davanti alla Pietra Nera tra milioni di musulmani.

In un precedente post, all’inizio del Ramadan aveva scritto “Dove la politica strappa, gli artisti cuciono. Dove la politica alza i muri, gli artisti creano ponti”. Post accompagnato da una lettera in inglese in cui si legge: “Il mese di Ramadan è il momento giusto per vivere la gratitudine che ho per Dio, per tutta le gente che in questo paese ha mostrato di saper stare dalla parte giusta e grazie alla quale non mi sono sentito solo”.