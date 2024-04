Tragico incidente nella mattinata di mercoledì a Soncino, dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita. Erano circa le 8 quando si è verificato lo schianto, che ha coinvolto 2 auto. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Brescia, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimare il giovane: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ferite anche altre due persone, un 52enne e un 57enne, che non sono fortunatamente in pericolo di vita.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale di Crema, che sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico è rimasto bloccato.

