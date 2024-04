“Vorrei tranquillizzare Simone Bossi, non c’è nessun rischio per il servizio idrico nel rinnovare il consiglio di amministrazione di Padania Acque successivamente alle elezioni di giugno”. Luciano Pizzetti replica a quanto affermato nelle scorse ore, attraverso un comunicato stampa, dal segretario provinciale della Lega per Salvini, che contraraimente al suo alleato Marcello Ventura di Fratelli d’Italia, vede con preoccupazione l’ipotesi di un rinnovo delle cariche dopo il voto.

“Premesso che la decisione spetta ai sindaci, molti dei quali saranno in scadenza, si tratta di conciliare l’operatività dell’azienda con la necessità che i nuovi amministratori comunali eletti democraticamente, possano decidere liberamente in merito alla governance della società”.

Per Pizzetti, che con la sua uscita venerdì scorso durante la presentazione dell’accordo con Italia Viva, ha fatto emergere una crepa nel centrodestra, la possibilità di una proroga per qualche mese dell’attuale Cda è da prendere in considerazione, evitando così di vincolare l’azienda a una mandato triennale deciso da sindaci in scadenza: “l’attività di Padania può andare avanti con i nuovi amministratori, le soluzioni possibili sono diverse, l’importante è lasciare liberi i nuovi sindaci di decidere la governance di una loro partecipata”.

L’attuale Cda di Padania Acque, operativo dal 2021, dovrebbe decadere subito dopo l’approvazione del consuntivo 2023 nell’assemblea del 7 maggio. E’ composto da Christian Chizzoli (presidente, indicato dalla Lega; Alessandro Lanfranchi, amministratore delegato, indicato dal Pd). Per il centrodestra Bruno Paggi, espressione di Forza Italia, manager e imprenditore cremasco già presidente di Linea Gestioni srl; Luana Piroli; Francesca Scudellari. gbiagi

© Riproduzione riservata