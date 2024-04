1 Maggio, Noemi ed Ermal Meta conducono il Concertone: “Emozionati, lavoro sarà al centro”

(Adnkronos) – Saranno Noemi ed Ermal Meta a condurre l’edizione 2024 del Concertone del Primo Maggio. L’annuncio è stato dato al Tg3 delle 19.00 dove i due artisti sono stati ospiti. Il Concertone quest’anno lascerà piazza San Giovanni per spostarsi al Circo Massimo.

Presentare il Concertone del Primo Maggio “sarà molto emozionante, è una piazza che ho vissuto da spettatrice. Sono contentissima di farlo con Ermal” dice Noemi. “L’atmosfera sarà di una grande storia, io da romana amo il Circo Massimo, è il luogo dei concerti per antonomasia”, afferma sottolineando come “il segreto” del successo del Concertone siano “le persone che vogliono stare insieme e la musica che fa da collante”.

Il lavoro sarà come sempre al centro della giornata musicale: “Sarà ricco di temi importanti, la centralità sarà quella del lavoro, soprattutto l’importanza della sicurezza che è sempre più centrale e prioritaria”, sottolinea Ermal Meta. Che non anticipa nulla però sui protagonisti che calcheranno il palcoscenico: “Ci saranno tanti artisti ma non possiamo spoilerare. Da martedì si saprà tutto”.

C’è una terza artista che affiancherà Noemi e Ermal Meta alla conduzione del Concertone del Primo Maggio: è BigMama, che presenterà la prima parte del Concertone. Un’artista grintosa che, proprio a partire dalla sua esibizione sul palco del Primo Maggio (2022), ha spiccato il volo verso il meritato successo. Il Concertone, come da tradizione, sarà trasmesso (a partire dalle ore 15.15 e fino alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e andrà in onda su RaiPlay e Rai Italia. Il Primo Maggio 2024 avrà un’anteprima live condotta da BigMama e in esclusiva per Rai Play, con inizio fissato per le 13.15 circa.

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori2024. La linea artistica del Concertone 2024 si svilupperà attorno al concept ‘Ascoltiamo il Futuro #1M2024’, con l’intenzione di segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale, immaginandone il futuro.

Come ogni anno saranno 3 gli artisti vincitori del Contest 1Mnext attraverso il quale il Concerto del Primo Maggio ricerca nuovi talenti che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno poi invitati ad esibirsi durante il Concertone 2024. Uno di essi sarà scelto e premiato durante la diretta Tv del Primo Maggio quale vincitore di 1Mnext 2024. Questi i 12 i finalisti di 1Mnext 2024, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web: Atarde (Ancona), Belly Button e il Coro Onda (Roma), Didi (Lendinara – Ro), Fra’ Sorrentino (Marino – Rm), Giglio (Torino), La Musica Di Forte (Copertino – Le), Macadamia (Roma), Margherita Principi (Fano – Pu), Moonari (Roma), Soloperisoci (Roma), Tigri Da Soggiorno (Roma) e Velia (Roma).