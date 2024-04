Chiara Ferragni allo stadio Zini: l’imprenditrice digitale, scomparsa dai social dalla partenza di Fedez per Miami, è comparsa con le sorelle, la mamma e il figlio Leone nella tribuna dei distinti a tifare Cremonese. Totalmente inaspettata la sua presenza per tutti, ignari che sarebbe arrivata. Pochissime foto concesse per lei che ha voluto rifugiarsi a Cremona in questo momento così delicato. La riproduzione delle foto è consentita con il logo, citando Cremonaoggi.it

