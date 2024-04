Sydney, nuovo attacco con coltello: vescovo ferito in chiesa

(Adnkronos) – Nuovo attacco con il coltello in Australia, dopo quello di sabato scorso a Sydney dove sono state uccise sei persone in un centro commerciale. Il nuovo attacco è avvenuto in una chiesa di Wakeley, nell’area di Sydney, dove l’aggressore si è scagliato contro il vescovo Mar Mari Emmanuel che stava pronunciando un sermone trasmesso in diretta streaming. Il video dell’aggressione è stato quindi condiviso sui social media.

Secondo Sky News Australia sono in tutto 4 le persone rimaste ferite nell’attacco e sono state tutte ricoverate per ferite da taglio.