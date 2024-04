Scuola, Salvini: “3 mesi di pausa estiva è unicum in Ue, tempo da rivedere”

(Adnkronos) – “Dovremmo rivedere il nostro tempo scuola perché una cesura di tre mesi è un unicum a livello europeo”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sulla chiusura delle scuole in estate.

“Ho ringraziato il ministro Valditara per i 400 milioni che ha messo sull’apertura estiva delle scuole – fa sapere il vicepremier -, perché per i ragazzi è una festa ma tre mesi non tutti i genitori se li possono permettere. Piuttosto, scadenzare lungo l’anno qualche settimana di pausa anche peri ragazzi sarebbe meglio – sostiene Salvini – rispetto a una cesura trimestrale”.