La Cremonese chiama, Cremona1, come sempre, risponde. Lo fa con aggiornamenti costanti da Catanzaro a partire dalle 13:30, all’interno del Tg, per proseguire con Diretta Grigiorossa, dalle 15:45 fino al Tg serale delle 19:00.

La squadra di Cremona1 è pronta per accompagnarvi a Catanzaro nella 34esima giornata di Serie B, portandovi fin nella pancia dello stadio “Nicola Ceravolo” con collegamenti in diretta con l’inviato Simone Arrighi.

In studio, nella maratona grigiorossa del canale 19, come sempre Mauro Taino, Angelica Zanacchi, Roberto Moscarella, Mario Barbieri e i tifosi della Cremo pronti a commentare le gesta dei ragazzi di Stroppa.

Al termine della partita, le interviste live da Catanzaro, le opinioni, i verdetti di una partita delicata sia per i grigiorossi che per i calabresi. La Cremo per riscattare le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate tra Sudtirol, Feralpisalò e Ternana, il Catanzaro per provare a limare le distanze dal quarto posto. Sugli spalti, nel settore ospiti, 132 tifosi grigiorossi.

Per interagire in diretta, scrivete al 33810112.

