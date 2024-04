Fumetti: Giorgio Cavazzano a cena all’Hard Rock Cafe per anteprima Venezia Comics

(Adnkronos) – Venerdì 26 aprile, dalle ore 19.30, Hard Rock Cafe farà incontrare il mondo del rock e del fumetto nella cena di anteprima del Venezia Comics, che si terrà nel tempio veneziano del rock e avrà come special guest Giorgio Cavazzano, uno dei più grandi disegnatori Disney.

La serata in compagnia del fumettista sarà l’occasione per rivivere le storie Disney con chi le ha disegnate per oltre mezzo secolo. Nella sua lunga carriera, Cavazzano ha infatti dato forma ai più famosi Topolino e Paperino per Disney Italia e Francia, senza mai perdere il proprio stile e la propria creatività, ben riconoscibili nei personaggi di sua invenzione, come la papera Reginella, l’alieno Ok Quark e il detective Umperio Bogarto. Negli anni ha inoltre prestato la sua matita a numerosi altri progetti grafici, firmando i disegni de ‘Il segreto di vetro’, la prima storia di Spider-Man interamente realizzata da autori italiani e creando personaggi cult del disegno umoristico come Walkie & Talkie, Oscar e Tango, Smalto & Johnny, Timoty Titan e Capitan Rogers. In veste di pubblicitario, ha poi curato l’immagine del

Carnevale di Venezia e realizzato copertina e illustrazioni dell’album Christmas Song Book

di Mina. Durante l’evento, i partecipanti potranno richiedere autografi e dediche nello stand

Feltrinelli allestito all’interno del Cafe e acquistare i biglietti del Festival del Fumetto e della Cultura Pop a prezzo ridotto. Alla cena sarà presente anche il giornalista ed esperto di fumetti Francesco Verni.