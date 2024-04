Assicurazioni: Farina, per Ania innovazione è al centro di priorità

(Adnkronos) – “Sono pochi settori del mondo produttivo in Italia e in Europa capaci di pensiero strategico come il nostro che, per mission, si occupa da sempre di prevenzione e protezione da rischi futuri”. Così Maria Bianca Farina, Presidente Ania, a margine della quarta edizione di Innovation by Ania ‘Assicurazioni e Intelligenza Artificiale. Innovazione al servizio del Paese’, che si è tenuta oggi a Roma.

“L’innovazione ha sottolineato Farina – è da sempre stata al centro delle priorità, sia per ANIA sia per tutti i nostri associati”. E ha concluso: “Credo che noi tutti, insieme al Governo e alle Istituzioni, possiamo trasformare l’Ia e, dunque, l’innovazione in un vantaggio che renda competitiva l’Italia, favorendo al tempo stesso il bene comune”.