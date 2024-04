Lazio-Juventus 2-1, bianconeri in finale di Coppa Italia

(Adnkronos) –

La Lazio batte la Juventus per 2-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri, vittoriosi per 2-0 all’andata a Torino, si qualificano per la finale nonostante la sconfitta incassata a Roma. La Lazio va sul 2-0 con la doppietta di Castellanos, a segno al 12′ e al 49′. La Juve accorcia le distanze con la rete decisiva di Milik, in gol all’83’. La seconda finalista uscirà dalla sfida tra Atalanta e Fiorentina in programma domani.

Biancocelesti in vantaggio al 12′ con l’imperioso colpo di testa di Castellanos, che sul corner di Luis Alberto sovrasta Alex Sandro e batte Perin. Lo stesso argentino spreca a tu per tu con Perin nel finale di primo tempo, sempre su invito di Luis Alberto. Nel mezzo la squadra di Allegri ha due occasioni importanti con Cambiaso all’8′ che calcia fuori da ottima posizione e con Vlahovic, in area piccola, murato dal riflesso di Mandas.

Ad inizio ripresa raddoppio della Lazio. Al 48′ va a segno ancora Castellanos: affondo micidiale di Felipe Anderson che pesca Luis Alberto sulla trequarti, poi lo spagnolo tocca in profondità per Castellanos che, scattato sul filo del fuorigioco, batte Perin per il 2-0. La Juve prova ad alzare i ritmi e va vicino al gol in due occasioni con Vlahovic al 56′ e al 57′.

La Lazio prova a gestire la palla per cercare l’affondo decisivo ma all’83’ Milik fa saltare la panchina bianconera: Weah stoppa palla in area, calcia forte verso la porta trovando l’intervento di Milik che da due passi manda il pallone alle spalle di Mandas a porta vuota per il 2-1. Forcing finale della Lazio che non porta ad altre occasioni: un posto in finale alla Juve che attenderà la vincente dell’altra sfida tra Atalanta e Fiorentina.