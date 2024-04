Venezia, pezzi di cemento cadono dal campanile di San Marco: avviati accertamenti

(Adnkronos) – Alcuni pezzi di cemento armato si sono staccati dal campanile di San Marco cadendo sulla piazza, ma senza conseguenze. Lo riporta il Gazzettino. Per la Procuratoria di San Marco non ci sono però pericoli imminenti. Il cemento armato staccatosi risale ai primi anni del Novecento, quando il campanile fu rifatto dopo il suo crollo, ed era una scelta all’avanguardia per l’epoca. La Procuratoria di San Marco sta raccogliendo informazioni per procedere a un intervento di consolidamento.