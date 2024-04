Europee, Meloni non ancora candidata ma spuntano già i primi ‘bigliettini’: il caso a Cesenatico

(Adnkronos) – In attesa dell’annuncio ufficiale della sua candidatura alle europee, sui social spuntano già i primi ‘bigliettini’ elettorali con il nome di Giorgia Meloni. E’ il caso della pagina Instagram di Fratelli d’Italia Cesenatico, dove diverse ore fa è apparso il post con un fac-simile della scheda elettorale che invita a mettere una X sul simbolo di Fratelli d’Italia e a scrivere accanto i nomi di Meloni e di Stefano Cavedagna, giovane imprenditore originario di Faenza e candidato di Fratelli d’Italia alle europee in regione.

La premier e leader di Fdi domenica salirà sul palco della conferenza programmatica di Pescara, dove dovrebbe scogliere la riserva sulla sua possibile discesa in campo alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Una candidatura che nel partito in molti auspicano, come gli esponenti di Fdi Cesenatico che appaiono già sicuri della presenza di Meloni come capolista.