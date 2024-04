Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la sconfitta di Venezia: “Sapevamo che il Venezia poteva venire a prenderci forte, ma noi siamo stati molto bravi a farli correre a vuoto e a portarci in vantaggio. Peccato aver preso quel gol del pari, poi qualche folata in cui abbiamo rischiato e creato, ma il finale è stato eccellente per la squadra che avrebbe meritato assolutamente il pareggio”.

Sui cambi: “Nel periodo tra primo e secondo gol abbiamo arretrato troppo la squadra, Coda mi sembrava un po’ in affanno quindi il primo cambio era dovuto. Poi abbiamo ripreso la posizione in campo. I cambi sono stati un po obbligati, ho messo dentro gente di gamba e i individualità. Sicuramente c’era il rischio di perdere equilibrio, anche perché loro hanno fisicità sui piazzati”.

Sull’atmosfera del Penzo e il finale di stagione: “Devo dire che nei finali di campionato si respira questo entusiasmo, è bellissimo giocare in stadi così pieni. Dispiace per i nostri tifosi, sarebbe stato bello regalare qualcosa a loro, ma non molliamo niente. Proveremo ad agguantare il terzo posto e c’è la volontà di mantenere il quarto. Non molliamo, ci aspettano altre tre partite importanti. Siamo stati bravi a livello fisico, caratteriale e di attenzione. La consapevolezza è quella di poter fare un certo tipo di gioco, sappiamo fare del nostro meglio a livello tecnico e oggi anche a livello fisico non abbiamo mostrato lacune. Fino all’episodio del gol siamo stati bravi anche nel gioco aereo”.

