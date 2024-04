Sinner travolge Sonego, Jannik vince derby a Madrid

(Adnkronos) –

Jannik Sinner travolge Lorenzo Sonego nel derby azzurro al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Madrid. Sinner, testa di serie numero 1, al debutto sulla terra rossa madrilena batte Sonego per 6-0, 6-3 in 1h10′. L’altoatesino, numero 2 del mondo, non concede sostanzialmente nulla al connazionale, costretto al ruolo di sparring partner nel quinto confronto diretto. Sinner non lascia per strada nemmeno un game nel primo set. Nel secondo, Sonego cancella lo zero dal tabellone ma nel quarto gioco subisce il break che virtualmente fa calare il sipario.

Sinner archivia la quinta vittoria in altrettanti faccia a faccia. Il numero 2 del mondo vola al terzo turno dove attende il vincente della sfida tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson, numero 32 del tabellone.

“Giocare contro Lori non è semplice, abbiamo una bella amicizia fuori dal campo, ci alleniamo spesso insieme e abbiamo giocato la Coppa Davis insieme. Ma ho cercato di mettere da parte tutto questo”, ha detto Sinner dopo l’esordio vincente a Madrid. “Sono partito bene, ho giocato una partita molto solida da dietro. Lui andava un po’ di fretta, ha fatto tanti errori. Io ho cercato di restare calmo. A Lori faccio in bocca al lupo, so che sta passando un momento diverso della sua carriera. Gli auguro solo il meglio”.