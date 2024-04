La Vanoli Cremona conduce per gran parte della partita, ci prova fino alla fine, ma le rotazioni ridotte per l’assenza di Denegri e Nathan Adrian, rimasti entrambi a Cremona, fermano la cavalcata dei biancoblù nell’ultima trasferta di questo campionato alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Finisce 91-86 per la Carpegna Prosciutto, sono stati i canestri di Cinciarini e Tambone, nel finale, a far pendere la bilancia del punteggio in favore dei padroni di casa.

La cronaca della partita

Si parte con un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio. Cremona sfrutta meglio il gioco sotto canestro con Golden e, soprattutto, Eboua e risponde ai canestri da tre punti di Mazzola e Tambone con McCullough. Al decimo è 22-26.

Nel secondo quarto l’inerzia resta in mano alla Vanoli che arriva sul più otto prima che Wright-Foreman e Bluiett riavvicinino Pesaro sul 41-44. Il time out di coach Cavina però sortisce l’effetto sperato con Pecchia e McCullough a ripristinare il vantaggio (41-49). Si va negli spogliatoi sul 43-49.

Alla ripresa del gioco Cremona, con i canestri di Pecchia ed Eboua, gestisce il vantaggio. Tambone rimette in partita i suoi e la Carpegna Prosciutto rimette il naso avanti con la tripla di Cinciarini (61-60). La Vanoli risponde però immediatamente con Piccoli e Lacey per il 66-68 al 30’.

Nell’ultimo quarto è però ancora Tambone a salire in cattedra e a realizzare i canestri che permettono a Pesaro di portarsi avanti. Cremona, con Pecchia e Lacey, si riporta in vantaggio ma i padroni di casa trovano i tre punti di McDuffie per l’80-78. Cinciarini ed Eboua si rispondono da tre punti mantenendo l’equilibrio nel punteggio, poi Tambone con il canestro dalla media distanza e Cinciarini con i liberi chiudono la partita. Finisce 91-86 per Pesaro.

Per la Vanoli il migliore, come nelle ultime uscite, è ancora una volta Paul Eboua che chiude una partita da 21 punti, 4 rimbalzi e 1 assist per 24 di valutazione finale. In doppia cifra vanno anche McCullough con 16 punti e Pecchia con 10, oltre a 7 rimbalzi, il migliore dei suoi insieme a Golden. Davis è il migliore negli assist con 7. Pesaro ha in Tambone l’MVP. Per lui 24 punti con 4/5 da due e 5/12 da tre. Cinciarini è invece il migliore per valutazione con 30, frutto di 14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra vanno anche McDuffie con 13 punti e Mazzola con 10. Cremona tira con il 62.9% (22/35) da due e il 33.3% (9/27) da tre. Pesaro tira con il 55.6% (15/27) da due e il 42.4% (14/33) da tre. Ai liberi la Vanoli tira con il 78.9% (15/19), la Carpegna Prosciutto con l’82.6% (19/23). A rimbalzo finisce 34 a 33 per la Vanoli. Gli assist sono 22 per entrambe le squadre, il saldo palle perse/palle recuperate è 7/5 sia per i biancoblù che per i padroni di casa.

