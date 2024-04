Roberto Bolle alla direzione della compagnia della Scala? “Potrei pensarci”

(Adnkronos) – “Ancora non lo so, sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché la Scala è anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo… vedremo, potrei farci un pensiero”. Così Roberto Bolle – che questa sera vedremo nello show ‘Viva la Danza’ in prima serata su Rai1 – ha risposto ospite a ‘La Vita in Diretta’ alla domanda del conduttore Alberto Matano, che gli faceva presente che si fa il suo nome come direttore della Compagnia di Balletto del Teatro alla Scala. “Tutti i ballerini ti incitano a farlo ma tu hai sempre declinato, lo farai anche quest’anno alla scadenza del mandato?”, ha chiesto Matano. Incassando “un’apertura” da parte dell’étoile.