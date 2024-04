Primo Maggio, oggi il Concertone al Circo Massimo: orario e artisti sul palco di Roma

(Adnkronos) –

Concertone del Primo Maggio oggi al Circo Massimo di Roma. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per la Festa dei Lavoratori 2024 mentre la linea artistica si svilupperà attorno al concept ‘Ascoltiamo il Futuro #1M2024’, con l’intenzione di segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il primo maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale, immaginandone il futuro.

La conduzione dell’evento quest’anno è stata affidata a Noemi ed Ermal Meta, ruolo importante anche per Bigmama, che alle 13.15 darà via all’opening, per entrare poi nel vivo con i conduttori. Come sempre, l’ingresso sarà libero e il concerto verrà trasmesso a partire dalle 15.15 e fino alle 00.15 (con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia. In esclusiva su RaiPlay, invece, l’apertura dell’evento delle 13.15.

Una cinquantina gli artisti che hanno confermato la loro presenza sul palco. Ecco chi sono (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. Opening (ore 13.15): Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis. E come ogni anno si esibiranno sul palco del Concertone anche i tre artisti vincitori del Contest 1MNext: Atarde (Ancona), Giglio (Torino) e Moonar (Roma).