Usa, proteste pro Palestina alla Columbia: irruzione della polizia, 100 arresti

(Adnkronos) – Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati alla Columbia University e al City College di New York, occupati da giorni dagli studenti pro Gaza, dopo l’irruzione della polizia nei due campus. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui la maggior parte degli arresti sono avvenuti alla Columbia e tra i fermati ci sono una ventina di manifestanti che avevano cercato di impedire agli agenti di entrare.

Manifestanti filopalestinesi avevano fatto irruzione ieri mattina presto nell’edificio Hamilton, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all’interno. Erano almeno 200 gli studenti asserragliati all’ingresso dell’edificio del prestigioso campus newyorkese dove la tensione era salita ulteriormente dopo che gli studenti avevano rifiutato l’ultimatum dato dalla presidente della Columbia, Nemat Minouche Shafik, che intimava di sgombrare entro le otto di lunedì sera l’accampamento pro Gaza.

L’Hamilton Hall è uno dei principali edifici per i corsi undergraduates e dove si trova l’ufficio del preside, e ha un valore fortemente simbolico dal momento che fu occupato durante le proteste del 1968 contro la guerra del Vietnam. Poi fu occupato di nuovo nel 1980 durante il movimento di protesta per tagliare i legami con il Sudafrica dell’apartheid. Intanto, ieri, l’università aveva reso noto di aver sospeso gli studenti che non hanno rispettato l’invito a sgomberare.