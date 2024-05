Maltempo a Milano, tanta pioggia e allagamenti: crescono livelli Seveso e Lambro

(Adnkronos) – Maltempo sull’Italia. A Milano tanta pioggia e allagamenti con i livelli di Seveso e Lambro che sono cresciuti. “Nuove piogge tra le 6 e le 8 a Milano e fino alle 9 in Brianza, e in particolare a Rho con 15mm/h tra le 7 e le 8, Cantù, Seveso, Lambrugo”, ha scritto su Facebook l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile presso Comune di Milano, Marco Granelli, in un aggiornamento sulla situazione maltempo nel capoluogo lombardo. In precedenza, con un altro messaggio via social, aveva fatto sapere: “Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30mm di pioggia tra l’1.00 e le 4.00. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli”.

“Per il Seveso – è l’ultimo aggiornamento – il canale scolmatore sta scaricando gran parte dell’onda di piena e per ora non siamo ancora ai livelli di attivazione della vasca di Milano”. “Il Lambro invece ha raggiunto i 2 metri a Feltre (Parco Lambro) e quindi abbiamo allertato di nuovo le comunità per l’eventuale evacuazione. Protezione civile e Mm in piena attività da stanotte”, ha concluso Granelli.

”Il tempo mostrerà questa spiccata variabilità ancora per un paio di settimane e non è previsto che arrivi una fase di tempo più stabile fino alla metà del mese di maggio”, ha spiegato all’Adnkronos il meteorologo di Meteo.it Andrea Giuliacci.

”Al momento c’è questa nuova perturbazione che porta piogge diffuse – ha detto ancora – domani sarà ancora instabile a causa degli strascichi della perturbazione, sabato bello al centro e al sud ma il nord sarà lambito da un’altra perturbazione. Domenica e lunedì sono previste due giornate belle ma già dalla fine di lunedì si affaccerà un’altra perturbazione, quindi tra martedì e mercoledì di nuovo maltempo su molte zone d’Italia”.

”Anche le temperature continueranno quest’altalena tra alti e bassi – chiarisce – Oggi sono in ulteriore calo, domani caleranno ancora su molte zone d’Italia, nel fine settimana risaliranno e domenica addirittura avremo temperature in molte località che vanno sopra la norma, di nuovo uno sbalzo verso l’alto quindi. Lunedì sarà simile però ecco che poi a metà della prossima settimana tenderanno a calare”.