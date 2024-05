Roma-Bayer Leverkusen 0-2, giallorossi k.o. in andata semifinale Europa League

(Adnkronos) – La Roma viene sconfitta in casa per 2-0 dal Bayer Leverkusen nell’andata della semifinale di Europa League. I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all’Olimpico con i gol di Wirtz al 28′ e Andrich al 73′. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a Leverkusen. La formazione giallorossa allenata da De Rossi dovrà vincere in trasferta con 2 gol di scarto per portare il duello ai supplementari o con 3 reti di vantaggio per volare in finale. I campioni di Germania, allenati da Xabi Alonso, non hanno perso nemmeno una partita nella stagione 2023-2024.