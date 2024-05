Stasera cena ‘clandestina’ Scholz-Macron a Parigi: i temi sul tavolo

(Adnkronos) – Un incontro “clandestino” tra i due “pesi massimi” dei leader Ue. Così il sito di Politico definisce la cena di stasera a Parigi tra il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ed il presidente francese, Emmanuel Macron. La cena, che si tiene a pochi giorni dall’arrivo in Europa del presidente cinese Xi Jinping (atteso domenica in Francia e poi in Serbia e Ungheria), viene descritta da tre fonti come un evento semi-privato: Scholz e la moglie, Britta Ernst, sono in vacanza nella capitale francese ed incontreranno in un ristorante Macron e la moglie Brigitte.

Attorno al tavolo non saranno ammessi consiglieri ed è facile ipotizzare che la politica europea nei confronti della Cina possa essere uno dei temi che verrà affrontato dai due leader, che negli ultimi anni hanno avuto vari scontri, a partire dall’invio di truppe di terra in Ucraina. Un’ipotesi, quest’ultima, che Macron ha rilanciato nelle scorse ore in un’intervista all’Economist. Un altro motivo di tensione tra Francia e Germania è la potenziale imposizione di dazi Ue sui veicoli elettrici cinesi.

La cena sarà anche l’occasione per Scholz per informare il presidente francese del suo incontro con Xi a Pechino del mese scorso. Secondo Noah Barkin del German Marshall Fund, Macron proverà a convincere il cancelliere ad unirsi all’incontro con Xi della settimana prossima insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Un altro probabile argomento della cena sarà la politica di difesa dell’Ue ed il suo finanziamento. Macron sta spingendo fortemente per i cosiddetti ‘defence bond’, che implicherebbero l’emissione congiunta europea di debito per finanziare gli investimenti militari. Scholz finora ha rifiutato l’idea.