Roma, turista messicano aggredito e rapinato del Rolex da 30mila euro

(Adnkronos) – Aggredito e rapinato del Rolex da 30mila euro. E’ accaduto ieri notte a sul lungotevere Raffaello Sanzio, vicino a piazza Trilussa, a Roma. La vittima è un turista messicano di 29 anni. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione di una rapina, è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione, il 29enne è stato avvicinato da due italiani che, dopo averlo aggredito, gli hanno strappato l’orologio per poi scappare. Il turista è stato medicato in ospedale in codice verde.