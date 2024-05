Antisemitismo in Italia, il report: casi raddoppiati dal 2022 al 2023

(Adnkronos) – Nel 2023 gli incidenti di matrice antisemita in Italia sono stati 454, quasi il doppio rispetto a quelli registrati l’anno precedente (241). E’ quanto si legge nel rapporto sull’antisemitismo nel mondo redatto dal Center for the Study of Contemporary European Jewry dell’Università di Tel Aviv University e dall’Anti-Defamation League (Adl) negli Stati Uniti.

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio sull’antisemitismo del Centro contemporaneo di documentazione ebraica (Cdec), che quantifica in 27mila il numero di ebrei nel nostro Paese, emerge che 216 dei 454 incidenti in Italia (259 online, 195 nel ‘mondo reale’) sono avvenuti da ottobre a dicembre scorsi, dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas, contro i 67 registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.