Matteo Falcinelli, parla la madre: “Polizia ha mentito, dopo arresto ha paura”

(Adnkronos) – “Matteo ha paura di tutti, è molto provato. Ha incubi di notte. Quando sono arrivata a Miami, con le lacrime, mi ha detto ‘mamma mai in vita mia ho avuto bisogno di un tuo abbraccio così come ora’”. Così Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli, racconta a In Mezz’ora come le condizioni del figlio, 25enne di Spoleto, arrestato a Miami e incaprettato per 13 minuti in cella, il cui video sta facendo molto discutere.

Secondo la donna “il report rilasciato dalla polizia al momento dell’arresto è completamente diverso da quello che si vede nelle riprese delle bodycam degli agenti. Non c’è una sola parola che corrisponda a quanto si vede nelle immagini. C’è scritto tutt’altro”.

La donna cita il caso di George Floyd quanto alle modalità usate dagli agenti per immobilizzarlo. “Matteo voleva riprendere i suoi due telefoni rimasti dentro al bar ma i poliziotti invece che assisterlo lo hanno invitato ad andare via. Poi quando ha cominciato a chiedere agli agenti perché non lo stessero assistendo e non facessero il loro dovere a servizio dei cittadini, involontariamente tocca con un dito il badge di uno di loro a quel punto parte l’aggressione e l’arresto”.

Quindi parla di Matteo come “un ragazzo piena di vita e sogni… con grandi aspettative nella vita. Adesso invece si sente totalmente distrutto per quello che ha vissuto”. “Ora si trova nel campus universitario, sto giorno e notte vicina a lui per sostenerlo”, ha aggiunto la mamma.