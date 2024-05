Tragedia in Valtellina, 41enne precipita dall’aerofune di Bema e muore

(Adnkronos) –

Una donna di 41 anni è morta dopo essere precipitata dall’aerofune della Fly Emotion a Bema, in Valtellina. Durante il volo, per cause ancora da accertare, la donna si sarebbe sfilata dall’imbragatura cadendo nel vuoto da un’altezza di venti metri. Ad intervenire sul posto il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, con otto tecnici, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e l’elisoccorso. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.