Bruges-Fiorentina 1-1 e viola in finale di Conference League

(Adnkronos) – Impresa della Fiorentina contro il Bruges nella semifinale di ritorno di Conference League: 1-1 in Belgio e i viola sono per il secondo anno di seguito in finale dopo il 3-2 conquistato all’andata. A decidere, il rigore di Beltran all’85’: il penalty premia i viola, autori di un secondo tempo tutto all’attacco in un match caratterizzato da 3 legni centrati dalla formazione di Italiano.

I padroni di casa segnano al 20′ con Vanaken concretizzando la mole di gioco sviluppata in avvio. La Fiorentina si risveglia e sfiora il pareggio con Nico Gonzalez al 22′ ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Mignolet. Pareggio mancato solo per sfortuna al 35′ con il sinistro di Kouamé che colpisce la parte bassa della traversa, la palla rimbalza sulla linea e i padroni di casa si salvano.

La Fiorentina nella ripresa si riversa nella metà campo avversaria e colleziona occasioni in serie. La fortuna non aiuta i viola, che timbrano ancora la traversa con una punizione di Biraghi e un altro palo con il colpo di testa Kouamé. Quando i supplementari sembrano imminenti, la Fiorentina pareggia. Fallo di Mechele su Nzola, rigore che Beltran trasforma: 1-1 e viola in finale, appuntamento il 29 maggio a Atene.