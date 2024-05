Carlotta Benusiglio, stilista impiccata a Milano: assolto l’ex in via definitiva

(Adnkronos) – Diventa definitiva l’assoluzione per Marco Venturi nel processo per la morte dell’ex fidanzata Carlotta Benusiglio, la 37enne trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli a Milano il 31 maggio del 2016. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della procura generale di Milano contro l’assoluzione, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Milano nello scorso ottobre.

In primo grado l’uomo era stato

condannato a sei anni per ‘morte come conseguenza di altro reato’, ossia condotte di stalking. I supremi giudici hanno così accolto la richiesta formulata oggi in aula dal sostituto pg di Cassazione che aveva sollecitato la conferma dell’assoluzione per l’ex fidanzato di Benusiglio.