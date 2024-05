Incidente a Roma, investito da furgone sulla via del Mare: morto sul colpo

(Adnkronos) – Un uomo, non ancora identificato perché senza documenti, è stato investito alle 5 di oggi all’altezza del km 10250 sulla Via del Mare, in direzione Ostia, da un furgone Volkswagen Transporter. Inutili i soccorsi, la vittima è morta sul colpo.

Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del furgone, un italiano di 57 anni, si è fermato subito dopo l’impatto. Nel tratto della Via del Mare interessato, al momento si procede in senso unico alternato. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per risalire all’identità della vittima.