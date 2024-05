Eurovision 2024, Netanyahu a Eden Golan: “Gareggi contro antisemitismo”

(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu ‘in scena’ all’Eurovision 2024. Il premier israeliano invia un videomessaggio alla cantante Eden Golan che questa sera si esibirà nella kermesse a Malmo, in Svezia. ”Stai gareggiando non solo all’Eurovision in modo che ci rende orgogliosi, ma stai gareggiando con successo di fronte a una brutta ondata di antisemitismo e stai resistendo a tutto questo rappresentando lo Stato di Israele con grande onore”, dice Netanyahu.

“Quando ti ‘fischiano’, noi gridiamo ‘evviva’ per te”, ha detto Netanyahu riferendosi ai fischi che la cantante israeliana ha ricevuto dal pubblico durante le prove generali di questa settimana.