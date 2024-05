Doncic in conferenza stampa e parte video porno

(Adnkronos) – Luka Doncic risponde alle domande dei giornalisti dopo la vittoria dei suoi Dallas Mavericks sul campo degli Oklahoma City Thunder per 119-110 in gara 2 delle semifinali della Western Conference. La serata dei playoff Nba però va in archivio con un fuoriprogramma che mette in imbarazzo il fuoriclasse sloveno. Doncic, autore di 29 punti, viene interrotto da suoni inequivocabili che provengono a quanto pare dal cellulare di una giornalista. L’audio di un video porno invade la sala stampa, Doncic si ferma attonito: “Speriamo almeno non sia live…”..

Chissa cosa succederà domani notte, quando si gioca gara 3 a Dallas.