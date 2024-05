Stati Generali Natalità, scontri a corteo Roma: feriti una ragazza e due poliziotti

(Adnkronos) – Tre feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo degli studenti a Roma contro gli Stati Generali della Natalità. Il contatto tra manifestanti e forze dell’ordine si è verificato quando gli studenti hanno provato a deviare dal percorso prestabilito verso via della Conciliazione. Un ragazza è stata trasportata dal 118 al Santo Spirito per un trauma cranico e due poliziotti sono stati portati al San Carlo di Nancy per contusioni varie.