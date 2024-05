Superbonus, ok a ‘stretta’: emendamento passa con appoggio di Italia Viva, Forza Italia astenuta

(Adnkronos) – Via libera della commissione Finanze del Senato all’emendamento del governo per la stretta al superbonus che, tra le altre restrizioni, spalma il credito su 10 anni, contro i 4 previsti in precedenza. La proposta di modifica, a quanto apprende l’Adnkronos, è passata con l’appoggio di Italia Viva, mentre Forza Italia si è astenuta.

La Commissione finanze del Senato ha concluso le votazioni sugli emendamenti al decreto Superbonus e tornerà a riunirsi domani mattina alle 10 per votare il mandato al relatore. Intorno alle 15 il provvedimento approderà in Aula a Palazzo Madama dove sarebbe atteso il ricorso al voto di fiducia.

“Rimane il Superbonus con effetto retroattivo perché i nostri emendamenti sono stati bocciati in commissione, mi spiace e penso che sia un errore. Domani in aula saremo però leali nei confronti del governo” assicura il vicepremier Antonio Tajani al termine delle votazioni. E rivendica lo stop alla sugar tax “l’abbiamo spuntata, ci sarà il rinvio per un anno, e finché saremo al governo non ci saranno più tasse per gli italiani”. Quanto allo scontro con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il leader di Fi dice: “Non c’è nessuna guerra, ci sono posizioni politiche di principio”.

Sui numeri in Commissione per far passare il testo va all’attacco il Pd. “Giorgia Meloni, che ha sempre affermato di avere una maggioranza solida e di rispettare le regole democratiche e il Parlamento, oggi è stata costretta, per far approvare un provvedimento governativo, a tentare prima una forzatura, provando ad aggiungere un senatore di maggioranza in commissione e, non riuscendoci – attacca il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia – a ‘comprare’ poi l’assenza di un senatore che di solito vota con l’opposizione, attraverso l’approvazione di un suo emendamento. Un triste epilogo delle glorie meloniane”.