Incidente sul lavoro a Lucca, morto operaio incastrato in macchinario

(Adnkronos) –

Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Nel reparto minatoio un operaio è rimasto incastrato in un macchinario. L’infortunio si è verificato poco prima delle 19. Al momento non si conoscono i dati della vittima. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza infermieristica ma il personale ha potuto constatare solo il decesso.