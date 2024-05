Omicidio medico fisioterapista a Bari, arrestato presunto killer

(Adnkronos) – Svolta nell’omicidio di Mauro Di Giacomo, medico fisioterapista di 63 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco il 18 dicembre scorso nel quartiere Poggiofranco, a Bari. Questa mattina all’alba, a Canosa di Puglia, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dell’ideazione e dell’esecuzione dell’omicidio, avvenuto a pochi metri dalla sua casa in via Tauro.

In questi mesi di indagini, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno vagliato diverse piste compresa quella di dissidi dovuti a motivi sentimentali o passionali, ma che presto si è indebolita, oppure quella di una vendetta di un cliente dello studio privato a seguito di un trattamento ritenuto inadeguato. Secondo le testimonianze acquisite, Di Giacomo, con le buste della spesa ancora in mano, venne affrontato dal killer nel parcheggio davanti alla sua abitazione dove aveva appena lasciato la sua vettura. Quindi ci sarebbe stato un breve litigio a voce alta e gli spari, sei o sette i colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Le indagini sono state rese difficili dall’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona utili per ottenere qualche indizio.