Ucraina, Nato: “Russia non ha numeri per sfondare a Kharkiv”

(Adnkronos) –

I russi non hanno “né i numeri né la capacità per una svolta strategica”

in Ucraina nella nuova fase cruciale della guerra caratterizzata dall’offensiva nella regione di Kharkiv. Parola di Christopher Cavoli, il generale americano comandante supremo delle forze della Nato in Europa, che ha fatto il punto dopo una riunione del Comitato militare dell’Alleanza a Bruxelles.

“So che i russi non hanno i numeri necessari per una svolta strategica – ha dichiarato Cavoli -. Non hanno l’abilità e la capacità di farlo, di operare sulla scala necessaria per sfruttare qualsiasi svolta per un vantaggio strategico”. Ma, ha poi riconosciuto, “hanno la capacità di fare progressi locali e ne hanno fatti alcuni”.

La valutazione del generale deriva da “contatti molto stretti con i nostri colleghi ucraini, e sono fiducioso che manterranno la linea”, ha aggiunto. Nonostante la Russia stia premendo lungo i fronti con l’Ucraina e abbia recentemente lanciato un attacco contro Kharkiv, Cavoli ha detto di non essere sicuro che si tratti di un’offensiva estiva su larga scala da parte di Mosca.

In effetti, analisti e esperti ipotizzano che le manovre nella regione di Kharkiv mirino a creare una ‘zona cuscinetto’, a cui ha fatto più volte riferimento anche il presidente russo Vladimir Putin. La Russia, con le penetrazioni compiute nell’ultima settimana, ha aumentato la distanza tra l’artiglieria ucraina e i propri territori, limitando le possibilità di raid di Kiev.

L’obiettivo ‘minimo’ russo, insomma, sarebbe a portata di mano e questo spiegherebbe anche il rallentamento delle operazioni nelle ultime ore. Il generale, con un approccio prudente, ha sottolineato che “per capire se un’offensiva è stata fermata o meno ci vuole un po’ di tempo”.

Non va sottovalutata poi la capacità ucraina di arginare le azioni nemiche, grazie anche alle armi e ai mezzi in arrivo dagli Usa. Cavoli ha evidenziato che, dopo il varo del pacchetto di aiuti militari da 61 miliardi di dollari per Kiev, gli ucraini stanno ricevendo “grandi quantità di munizioni, grandi quantità di sistemi di difesa aerea a corto raggio e grandi quantità di veicoli blindati”.

Dal canto suo, il presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio Rob Bauer, ha affermato che, sebbene la Russia abbia fallito nel suo tentativo di schiacciare l’Ucraina, non dovrebbe essere sottovalutata. Negli oltre due anni di combattimenti, Mosca è migliorata in settori come la logistica e la produzione industriale “dove sta effettivamente avanzando più velocemente di noi in Europa e in Nord America”.

La Russia, ha continuato, è riuscita a mettere insieme ulteriori forze, “ma la qualità delle truppe è inferiore a quella delle truppe con cui hanno iniziato il conflitto” a causa del numero di ufficiali “che sono stati uccisi all’inizio della guerra” e, quindi, non sono in grado di addestrare nuovi soldati.

Dai vertici dell’Ucraina arrivano informazioni ambivalenti. Le dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky passano dall’annuncio di progressi sul campo, con lo stop imposto all’avanzata russa, al grido d’allarme perché “la situazione è molto seria, non possiamo permetterci di perdere Kharkiv”. Il leader si esprime con queste parole in particolare ad Abc News dopo il suo arrivo nella seconda città ucraina, che è di nuovo messa a rischio dall’avanzata russa.

Zelensky, visto il quadro complesso, ha annullato viaggi in Spagna e Portogallo. A Kiev ha da poco ricevuto il segretario di Stato americano Antony Blinken che ha annunciato l’invio di altre armi per due miliardi di dollari. “Il dialogo va bene, ma ora abbiamo bisogno di aiuto”, la chiosa di Zelensky che ha lasciato trapelare, secondo l’intervistatore, il senso di frustrazione. “Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono di due sistemi di Patriot – ha aggiunto – e la Russia non sarà in grado di occupare Kharkiv”.

Intanto, però, le forze di Mosca lasciano il segno in maniera drammatica. Vere e proprie “esecuzioni” di civili da parte delle forze russe nella città di confine di Vovchansk, nella regione nordorientale di Kharkiv, sono state denunciate dal ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko, in un post su Telegram.

“Le truppe russe stanno facendo prigionieri i civili”, ha proseguito il ministro, secondo cui “secondo rapporti dell’intelligence” le forze russe a Vovchansk “non hanno permesso l’evacuazione degli abitanti locali: hanno iniziato a rapire le persone e a portarle negli scantinati”. “Uno degli abitanti di Vovchansk ha cercato di scappare a piedi, si è rifiutato di seguire gli ordini degli invasori ed è stato ucciso dai russi”, ha aggiunto Klymenko, secondo cui la polizia regionale ha aperto un’indagine per “crimini di guerra”.