Disagi maltempo: le proposte di “Insieme per Gadesco Pieve Delmona”

Alessandro Barbotta, candidato sindaco per la lista civica Insieme per Gadesco Pieve Delmona

“Le forti piogge dei giorni scorsi hanno mostrato la fragilità di tutto il territorio del Comune di Gadesco Pieve Delmona e hanno causato grandi disagi alla collettività, dalle cantine allagate, alla difficoltà a raggiungere casa o essere raggiunti dai servizi assistenziali, fino alla chiusura delle scuole.

Questi episodi non possono più essere considerati fenomeni eccezionali: sono dovuti al cambiamento climatico e, per ridurre al minimo gli effetti negativi sui cittadini, vanno trattati come eventi periodici. Riteniamo fondamentale fare una mappatura del sistema idrico, per identificare e risolvere le criticità, e si impegna a programmare con cura le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle strutture e infrastrutture. A questo si aggiunge la proposta di collocare la Protezione Civile nell’ex asilo di Pieve Delmona: uno spazio che la lista vuole destinare alla collettività dopo la riqualificazione. Come si può leggere nel programma amministrativo presentato, la Protezione Civile garantirà un contributo concreto e tempestivo, gestendo con competenza le emergenze che possono colpire la popolazione di Gadesco e delle frazioni.

Non solo soluzioni ai problemi immediati: la lista Insieme per Gadesco Pieve Delmona propone di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente attraverso il risparmio energetico, efficientando energeticamente gli immobili comunali”.

