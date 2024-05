Isola dei famosi 2024, ultima puntata: Valentina Vezzali eliminata, Matilde Brandi riabbraccia il fidanzato

(Adnkronos) – Nono appuntamento ieri, domenica 19 maggio, con l’Isola dei famosi 2024. Valentina Vezzali è la naufraga che ha dovuto abbandonare definitivamente il reality. La concorrente non sembra aver preso bene il verdetto del pubblico, tanto che subito dopo l’annuncio dopo un veloce saluto stava andando via. Un atteggiamento che non è piaciuto a Vladimir Luxuria che l’ha ‘rimproverata’: “Il tuo è un comportamento infantile”, le ha detto la conduttrice. L’ex atleta campionessa del fioretto ha passato una settimana turbolenta a causa della nomination ed è stata attaccata dal gruppo. Il suo bacio di Giuda è andato a Greta.

Nel corso della serata, Matilde Brandi è stata la protagonista di una dolce sorpresa da parte del compagno. Francesco Tafanelli l’ha raggiunta in Honduras. “Sei venuto fino a qua”, gli ha detto lei tra le lacrime di felicità. “Certo” le ha risposto lui rivelando pubblicamente che stanno per sposarsi: “Ho messo da parte un abito, quando torni vediamo qual è il momento giusto per indossarlo”.

Al termine della puntata si sono svolte le consuete nomination. Artur Dainese e Greta Zuccarello sono i nomi indicati dal gruppo, mentre Aras Şenol è stato scelto dalla leader della puntata Karina Sapsai. Il meno votato tra loro sarà eliminato nel corso della prossima puntata, in onda mercoledì 22 maggio sempre in prima serata su Canale 5.