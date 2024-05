“Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” si appresta a vivere la sua giornata conclusiva. Il progetto didattico di Coldiretti Cremona, rivolto alle Scuole primarie e secondarie della Provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, con Coldiretti Donne Impresa e Giovani Impresa in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale, si chiuderà domani, martedì 21 maggio, nella mattinata a Cremona. L’arrivo di alunne e alunni è atteso, dalle ore 9:30, in piazza Stradivari a Cremona. Meteo permettendo, ci sarà un momento di saluto in piazza Duomo, davanti alla Cattedrale, cui seguirà l’ingresso nella Sala Maffei della Camera di Commercio.

In Sala Maffei, dalle ore 10 prenderà avvio la cerimonia di premiazione dei migliori elaborati prodotti dalle classi a suggello dell’iniziativa.

Coldiretti Cremona ha invitato una rappresentanza delle classi che hanno aderito al progetto. A partire dai numeri, è stato un progetto-scuola da record, con l’adesione di oltre 100 classi e oltre 2000 alunne e alunni protagonisti dei sei percorsi. Si aggiungano le tante richieste di partecipazione giunte da Scuole dell’Infanzia della provincia e l’importante percorso condiviso con la Scuola secondaria Don G. Portioli di Ostiano e l’IC Ugo Foscolo di Vescovato (con gli alunni che, nell’ambito del progetto-scuola Coldiretti, stanno coltivando un campo di quasi tre pertiche, con tecniche innovative).

L’attesa, ora, è tutta per la giornata conclusiva, con la premiazione dei lavori realizzati dalle classi. Sarà un martedì mattina di festa, nel segno dell’allegria, della creatività che appartiene ai bambini, della passione per l’agricoltura e per il territorio. Chiamati a premiare sono gli agricoltori di Coldiretti Cremona, in primis le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa che hanno dato vita al progetto, insieme ai rappresentanti delle Istituzioni e del territorio.



Il momento della premiazione sarà occasione per ripercorrere i sei filoni in cui si è articolato il progetto nell’anno scolastico 2023-2024, sui temi: “Scalata della Piramide Alimentare” (che, accanto agli agricoltori, ha visto in prima linea il nutrizionista, per approfondire le proprietà degli alimenti); “Latte a tutto calcio” (si è parlato di latte, alimento genuino e fondamentale per la crescita); “AcquaVita” (il percorso dedicato all’acqua, risorsa preziosa, da conoscere e utilizzare con responsabilità); “Buono come il miele” (un viaggio nel mondo della api, insetti fondamentali per l’ecosistema); “Arte a tavola” (percorso che prevedeva le visite al Museo Civico Ala Ponzone, comprensivo del laboratorio didattico al Museo, per approfondire il legame tra arte e alimentazione). “A questi percorsi, già proposti con successo nelle precedenti edizioni – sottolinea Coldiretti Cremona – quest’anno si è aggiunta una ulteriore proposta, che abbiamo intitolato “Gli animali della fattoria”. Un viaggio alla scoperta delle nostre fattorie, di tutti gli animali presenti e del lavoro di chi se ne occupa. Possiamo testimoniare che il percorso è stato vissuto con curiosità ed entusiasmo da parte di tutti i piccoli partecipanti”.

Già dai giorni scorsi presso la sala Borsino della Camera di Commercio di Cremona sono accolti alcuni dei piccoli capolavori realizzati dagli alunni a chiusura dei percorsi seguiti. La vetrina che si affaccia su via Solferino, al civico 29, si è colorata di cartelloni, plastici, disegni, elaborati vari. Varie classi hanno puntato su presentazioni digitali, cd, riflessioni scritte, contributi musicali. In piena libertà gli alunni hanno raccontato la loro esperienza d’incontro con gli agricoltori della Coldiretti e con l’agricoltura cremonese. L’esposizione presso la Sala Borsino sarà presente per tutto il mese di maggio.

L’ultimo tassello è la grande festa conclusiva. L’appuntamento è dunque per domani, martedì 21 maggio, con appuntamento a partire dalle ore 9:30 in piazza Duomo e in piazza Stradivari a Cremona, per poi raccogliersi in Sala Maffei, con la cerimoni di premiazione degli elaborati.

