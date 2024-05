Chico Forti, visita alla madre forse già domani: uscirà dal carcere con la scorta

(Adnkronos) – Chico Forti, che ha ottenuto il permesso per incontrare la madre, potrebbe lasciare il carcere già domani. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarà accompagnato da una scorta formata da agenti di polizia penitenziaria.

“Mi sono mantenuto così solo per mia madre – ha detto il 65enne trentino in un’intervista esclusiva al Tg1 al suo arrivo in Italia sabato scorso – spero di vederla presto e darle un grande abbraccio”.

Trasferito domenica nel carcere di Montorio a Verona Forti aveva subito inoltrato la richiesta urgente di poter incontrare la madre, Maria Loner, di 96 anni.