Crosetto in ospedale con ambulanza

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza all’ospedale San Carlo di Nancy di Roma.



Il ministro è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che, a quanto apprende l’Adnkronos, era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione.

A febbraio scorso Crosetto era stato ricoverato d’urgenza nello stesso ospedale dopo aver accusato un dolore al petto. In quell’occasione gli venne riscontrata una lieve pericardite.

“Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!”, dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l’augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione”, dice Carlo Calenda, leader di Azione.

“Al ministro Crosetto giungano la mia personale vicinanza, e di tutta la Camera dei deputati, e gli auguri di pronta guarigione”, le parole del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

“I migliori auguri di pronta guarigione all’amico Crosetto. Forza Guido, rimettiti al più presto!!!”, il messaggio del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.