Chi era Franco Anelli, rettore della Cattolica dal 2013

(Adnkronos) –

Franco Anelli, il rettore dell’Università Cattolica morto nella tarda serata di ieri, era un giurista e avvocato. Nato a Piacenza il 26 giugno 1963, ha ricoperto la carica di rettore della Cattolica dal primo gennaio 2013.

In quest’università ha trascorso la maggior parte della sua vita. Alla Cattolica di Milano si è laureato in giurisprudenza, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1991 ha superato l’esame di Stato per l’accesso all’avvocatura, diventando cassazionista nel 1998. E’ stato professore ordinario di diritto civile nella sede di Piacenza della Cattolica fino all’anno accademico 2011/2012, ha poi insegnato istituzioni di diritto privato nella sede di Milano dell’ateneo.

Il 13 maggio 2022 Anelli è stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l’educazione cattolica, diventando così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal Santo Padre.