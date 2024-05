Gp Monaco, Hamilton il più veloce in prime libere e problemi per Leclerc

(Adnkronos) – La Mercedes di Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere sul circuito di Montecarlo per il Gp di Monaco, con il tempo di 1.12.169. Seconda la McLaren di Oscar Piastri (+0.029) e terza l’altra Mercedes di George Russell (+0.126). La sessione è stata interrotta a circa un quarto d’ora dalla fine per l’incidente della Kick Sauber di Guanyu Zhou che ha anche causato qualche problema alla Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco non è riuscito ad evitare alcuni detriti in pista.

Il pilota della rossa ha chiuso al quinto posto, dietro a Lando Norris su McLaren, mentre il compagno di scuderia Carlos Sainz in decima. Sesto posto per Alonso e settimo per Stroll, ottavo Tsunoda e non Ricciardo. Più indietro le Red Bull, con l’undicesimo e il dodicesimo tempo ad opera di Max Verstappen e Sergio Perez.