Ultima di Pioli a San Siro, Milan-Salernitana 3-3

Finisce con un rocambolesco 3-3 il match tra Milan e Salernitana, per l’ultima giornata del Campionato di Serie A. I rossoneri, che a inizio gara hanno omaggiato Stefano Pioli, alla sua ultima panchina con il Diavolo, con un toccante saluto, sciupano nel finale e si fanno riprendere dalla retrocessa Salernitana allo scadere.

Il Milan parte forte, andando in vantaggio al 22′ con Leao e raddoppiando al 27′ con Giroud. Si va al riposo sul 2-0, ma alla ripresa del gioco i granata si fanno sotto, accorciando le distanze al 64′ con Simy. Il Milan torna in controllo al 77′, con un gol di testa di Calabria, che porta il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa. La Salernitana sfodera l’orgoglio nel finale e, prima di salutare la massima categoria, infila un micidiale uno-due: prima Junior Sambia all’87’ riduce lo svantaggio, poi appena prima del 90′ ancora Simy acciuffa il pareggio in extremis. I rossoneri chiudono il campionato al secondo posto.