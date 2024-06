Fondazione Crt, 7 consiglieri indagati: accusa è interferenze illecite su assemblea

(Adnkronos) –

Sette consiglieri della Fondazione Crt indagati per interferenze illecite sull’assemblea e perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino scattata a seguito dell’esposto presentato dall’ex segretario generale della Fondazione, Andrea Varese. A quanto si apprende i consiglieri indagati sarebbero sia del consiglio d’indirizzo sia del cda. Le perquisizioni, eseguite dalla Guardia di finanza, non hanno interessato la sede della Fondazione ma le abitazioni e gli uffici degli indagati in cui sarebbero stati prelevati supporti informatici.