Matera, incidente sulla SP 3 a Montescaglioso: morti marito e moglie

(Adnkronos) – Due persone di Pomarico (Matera), marito e moglie di 65 e 70 anni, sono morte oggi in uno scontro frontale sulla strada provinciale 3, nei pressi di Montescaglioso. Erano a bordo di una Fiat Multipla mentre l’altro mezzo coinvolto è una Lancia Musa, guidata da una donna di 40 anni di Montescaglioso, rimasta ferita. La Polizia stradale sta effettuando accertamenti sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi. Nulla da fare per la coppia di coniugi: sono morti sul colpo. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle attività di soccorso e di rimozione dei mezzi, messi sotto sequestro.