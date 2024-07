Elezioni Francia, Schlein: “Sinistra unita vince”. Conte: “Segnale a Europa”

(Adnkronos) –

“Risultato straordinario per la sinistra unita e una bella risposta di partecipazione. La destra si può battere”. Elly Schlein, segretaria del Pd, commenta così i risultati delle elezioni legislative in Francia. Il secondo turno premia il Nuovo Fronte Popolare e relega il Rassemblement National di Marine Le Pen al terzo posto, alle spalle di Ensemble.

“La grande partecipazione del popolo francese premia la proposta popolare e progressista di chi non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei più fragili. Un segnale di spinta democratica che oggi parla all’Europa intera”, dice Giuseppe Conte, leader del M5S.

“Bisognerà vedere i dati definitivi per capire poi quale governo ci potrà essere in Francia. Evidentemente però il centrodestra per vincere deve avere una guida moderata, come sostiene Forza Italia che fa parte del Partito popolare europeo. Speriamo in una vera rifondazione dei gollisti in Francia”, la valutazione del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri al Gr Radio Rai.

“Domani attendiamo a braccia aperte il Rassemblement National tra i Patrioti per costruire finalmente la vera alternativa a questa Ue marcia, che si aggrappa con le unghie e con i denti al presente. Un presidente di estrema sinistra per la Francia sarà il catalizzatore necessario. Avanti”, scrive sui social il senatore della Lega Claudio Borghi in quadrando il voto francese nel contesto Ue.

“Ottimo aver chiuso la strada alla Le Pen. Bene la tenuta di Macron. Ma formare un governo e governare non sarà facile”, osserva Carlo Calenda, leader di Azione, su X.