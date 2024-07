India, crolla edificio di 5 piani: sette morti e persone sotto le macerie

(Adnkronos) – Almeno sette persone sono morte nel crollo di un edificio avvenuto nello stato occidentale indiano del Gujarat. Secondo la polizia e i soccorritori il bilancio potrebbe tuttavia aggravarsi perché si teme che diverse siano rimaste intrappolate sotto le macerie. Lo riferisce la Cnn.

L’edificio di cinque piani è crollato sabato pomeriggio nella città di Surat, ha riferito ai giornalisti Babulal Yadav della National Disaster Response Force. Le operazioni di soccorso sono riprese questa mattina con la rimozione delle macerie, ha affermato il vice commissario di polizia della città, Rajesh Parmar, aggiungendo che non è chiaro quante persone siano ancora intrappolate. Una donna è stata tratta in salvo ieri dopo un’operazione durata 12 ore. Non si conoscono ancora le cause del crollo.