Brasile, Mattarella in visita 24 anni dopo Ciampi: lunedì incontro con Lula

(Adnkronos) – A 24 anni dall’ultima visita ufficiale di un presidente della Repubblica italiana (Carlo Azeglio Ciampi), Sergio Mattarella varca l’Atlantico per recarsi in missione in Brasile a partire da lunedì prossimo, 15 luglio. Un viaggio con un programma articolato e dai molteplici, importanti, significati, a partire da quelli legati alla presenza italiana in Brasile: circa 750 mila gli iscritti all’Aire ma ben 30 milioni di discendenti dei migranti italiani che a partire dalla fine dell’800 approdarono nel Paese. A San Paolo e a Porto Alegre, tra l’altro, si calcola che l’80% della popolazione abbia origini italiane.

La visita di Mattarella, nell’anno di una significativa ‘staffetta’ tra l’Italia presidente del G7 e il Brasile presidente del prossimo G20, cade anche nel pieno delle celebrazioni dei 150 anni dell’immigrazione in Brasile. Tante le iniziative per celebrare da data simbolica dell’arrivo a Spirito Santo della nave ‘Sofia’, nel 1874, salpata dal regno di Sicilia, dando il via a una storia di accoglienza e assimilazione che caratterizza il Paese in cui prevale lo ius soli.

Ma la visita del capo dello Stato in Brasile, Paese che vanta con l’Italia un interscambio commerciale di 10 miliardi di euro, si segnala per altri importanti significati. Tra questi la tappa del capo dello Stato nelle zone colpite di recente da eventi alluvionali, nella regione di Porto Alegre, dove tra l’altro la presenza italiana è particolarmente marcata. Nella missione del presidente della Repubblica previsti, inoltre, momenti di alto valore simbolico come la visita all’Arsenale della Speranza, dove il Sermig assicura assistenza ai senza tetto a San Paolo, e quella presso la comunità francescana di Salvador che assiste i bisognosi.

Nel dettaglio, il viaggio istituzionale prenderà formalmente il via lunedì 15 luglio da Brasilia (l’arrivo è previsto il giorno prima, domani domenica 14), dove Mattarella sarà ricevuto dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva nel palacio do Planalto, sede del governo brasiliano. Dopo i colloqui sono previste dichiarazioni alla stampa e poi una colazione ufficiale. Nel pomeriggio Mattarella si sposterà al Congresso per un colloquio con il presidente Rodrigo Pacheco.

Dopo la visita alla mostra ‘Oltreoceano’ di artisti italo-brasiliani per le celebrazioni del 150esimo anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile, Mattarella avrà anche un incontro con la collettività italiana all’Ambasciata. Martedì il capo dello Stato si sposterà a Porto Alegre per le visite alle zone alluvionate, dove tra l’altro è previsto un incontro con la comunità italiana.

Mercoledì 17 l’agenda del capo dello Stato prevede la visita al museo dell’Immigrazione a San Paolo e all’Arsenale della Speranza. Nel pomeriggio Mattarella visiterà l’Edificio Italia, sede del circolo italiano di San Paolo, per incontrare la collettività italiana. A seguire il trasferimento a Rio de Janeiro, dove il capo dello Stato visiterà la mostra del fotografo Gabriele Basilicio dopo un passaggio a Casa d’Italia.

Giovedì, sempre a Rio, Mattarella interverrà al Centro brasiliano per le relazioni internazionali sul tema ‘Un dialogo inclusivo per uno scenario internazionale in evoluzione. Partenariati e prospettive al livello bilaterale, regionale e globale’. Dopo una visita al Pan di zucchero, previsto l’incontro con la collettività italiana della zona.

Tra le altre cose, in agenda anche la visita al monastero di San Benedetto, alla Città della samba, alla biblioteca nazionale. Venerdì, dopo una visita al Corcovado per il Cristo redentore, il capo dello Stato si sposterà a Salvador per una visita alla comunita francescana di Betania e un incontro con la rappresentanza italiana. La partenza alla volta dell’Italia del capo dello Stato è prevista per sabato 20 luglio.