Roma, maxi rissa in stazione metro Barberini: 5 arresti

(Adnkronos) – Maxi rissa ieri, sabato 14 giugno, nella stazione della metropolitana Barberini di Roma. Cinque persone sono state arrestate per rissa e denunciate per interruzione di pubblico servizio, mentre tre minori sono stati denunciati per gli stessi reati dalla polizia.

La violenta lite è scoppiata tra due gruppi di sudamericani, fra loro probabilmente anche qualche borseggiatore, intorno alle 20. Gli agenti della polizia sono intervenuti facendo uscire i viaggiatori per motivi di sicurezza e il servizio è ripreso regolarmente dopo una decina di minuti.

In particolare sono finiti in manette un 40enne colombiano, un peruviano di 24 anni e uno di 25 anni, un cubano di 23 e un egiziano di 19. Tra i minori denunciati ci sono un albanese di 17 anni e due egiziani di 16 anni.